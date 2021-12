Napoli, la sincera ammissione di Mertens per Spalletti: “Vorrei…”

Il Napoli riprende a volare, intanto Dries Mertens lancia un messaggio chiaro a Luciano Spalletti: l’ammissione del bomber belga

Seppur ieri sia subentrato a gara in corso nella vittoria di Milano, Dries Mertens resta una delle grandi certezze del Napoli. Soprattutto in questa stagione. Da quando Victor Osimhen si è fermato ai box, il belga non ha tradito le aspettative e ha risposto presente. “Dobbiamo sempre lottare per arrivare in cima alla classifica e per vincere lo Scudetto”, ha spiegato Mertens a ‘Sportmediaset’.

“Ora dobbiamo restare concentrati per la prossima gara contro lo Spezia – continua il bomber azzurro – E metterci subito alle spalle la vittoria col Milan. È fondamentale per noi guardare sempre alle partite che verranno e avere sempre fame di portare a casa i tre punti”.

Napoli, Mertens avvisa Spalletti e ammette: “Vorrei giocare di più”

Di qui, Mertens si sposta sul proprio momento di forma, prima di lanciare un messaggio chiaro a Luciano Spalletti: “Sento di far bene anche se sto giocando un po’ di meno. Certo, vorrei giocare di più. Mi piacerebbe molto, sto recuperando la forma. Vediamo nelle prossime…”.

E proprio su Spalletti, il belga non ha dubbi: “È un ottimo allenatore, sa come parlare alla squadra e metterla in campo. Ha un mix di personalità ed esperienza che lo rende anche una grande persona”. Infine, Mertens si sposta sul proprio futuro con la maglia del Napoli: “Staremo a vedere – riferendosi al rinnovo – Gli accordi si fanno sempre in due. Ormai sono nove anni che abito qui, sto bene”.