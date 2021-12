Milan, ecco la ‘cessione’ a sorpresa: c’è il comunicato ufficiale

La società rossonera ha fatto sapere di aver ceduto la sede di Casa Milan al fondo immobiliare ‘Inarcassa Re’

Casa Milan non appartiene più al Milan. La società rossonera ha infatti venduto la sede che aveva acquistato nei mesi scorsi. L’edificio è stato ceduto ad un fondo immobiliare per trarre importanti ritorni economici per lo sviluppo della sostenibilità del club. L’edificio continuerà ad essere il quartiere generale rossonero e su di esso proseguiranno gli investimenti come dimostrato dai recenti ‘Studios: Milan Media House’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Casa Milan ceduta ad un fondo immobiliare: continuerà ad essere però la sede della società rossonera

L’ufficialità della cessione di Casa Milan è arrivata direttamente dal fondo immobiliare che lo ha acquistato, Inarcassa RE. “Un fondo gestito da Fabrica SGR ed interamente sottoscritto da Inarcassa, ovvero la cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti”. Come informa il comunicato appena diffuso: “Il Comparto Uno del fondo Inarcassa RE ha acquisito l’immobile noto come ‘Casa Milan’: non soltanto moderno headquarter dello storico club sportivo, ma anche luogo aperto alla cittadinanza, ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati sportivi che ospita Museo Mondo Milan, il Milan Store, la biglietteria e Casa Milan Bistrot”.

La società rossonera – informa ‘Calcio e Finanza’ – lo aveva acquistato da Vittoria Assicurazioni lo scorso 23 febbraio, come è possibile verificare facilmente attraverso il bilancio del Milan chiuso lo scorso 30 giugno 2021. In quel caso lo ha acquisito per “41.919 migliaia di euro”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, occhio a Dybala e Chiesa: l’annuncio di Allegri non lascia dubbi

La vendita, ha spiegato ancora ‘Calcio e Finanza’, consente un apporto finanziario di circa 20 milioni di euro e si inserisce nel progetto di competitività sostenibile del club.

Casa Milan tuttavia continuerà ad essere ospitata nell’immobile.