“Addio al Psg”: l’ex Serie A adesso può trasferirsi in Spagna

Il centrocampista del Psg Rafinha è in uscita dal club francese e potrebbe tornare in Spagna, sulle sue tracce c’è la Real Sociedad.

Manca ormai poco all’inizio del calciomercato invernale ed in casa Psg è tempo di cambiamenti. Il club parigino ha una rosa di grande talento e tantissimi giocatori, soprattutto nel reparto offensivo. Uno di questi è il trequartista brasiliano, figlio di Mazinho, Rafinha Alcantara, ex calciatore tra l’altro anche dell’Inter.

Il club francese ha un reparto offensivo molto folto e Rafinha tornerà cosi nel paese dove è esploso definitivamente, nello specifico al Celta Vigo ed al Barcellona. Ora Rafinha è pronto per una nuova avventura.

Psg, Rafinha torna in Liga: giocherà nella Real Sociedad

Dal suo approdo a Parigi Rafinha ha trovato davvero poco spazio, ha fatto gruppo con gli altri sudamericani ma è ormai pronto per partire e trovare una nuova avventura. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo c’è ormai l’accordo tra il giocatore per il passaggio alla Real Sociedad.

Il giocatore ha trovato poco spazio in maglia parigina ed in questa stagione ha collezionato solo cinque presenze stagionali. Secondo il quotidiano il giocatore potrebbe essere a disposizione per la sfida di campionato del club basco contro l’Alaves, primo match del 2022.