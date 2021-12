“E’ morto Maradona…”: il gesto terribile dei tifosi dello Spezia

Brutto episodio allo stadio Diego Armando Maradona. Nonostante la vittoria i tifosi liguri hanno fatto un bruttissimo coro durante la gara.

Il 2021 si conclude nel peggiore dei modi per il Napoli. Gli azzurri hanno disputato l’ultimo match del girone di andata allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ e sono caduti in casa contro lo Spezia, clamoroso quanto inaspettato scivolone. A decidere il match è l’autogol del difensore brasiliano Juan Jesus.

Gli azzurri sono andati sotto grazie ad un episodio e non sono riusciti ad agguantare il pari. Il 2021 finisce male mentre lo Spezia trova tre punti inaspettati e fondamentali per la rincorsa salvezza.

Napoli, brutto gesto dei tifosi al ‘Maradona’

Lo Spezia ha vinto sul campo, ma fuori i propri tifosi sono stati protagonisti di un gesto ‘vergognoso’. Verso la fine del match hanno iniziato a intonare ed urlare la frase ‘Maradona è morto’, parlandone quasi come un vergognoso sfottò. Oltre a questo sono arrivati anche cori di discriminazione territoriale verso la città di Napoli, ancora una volta brutto gesto dei tifosi della squadra ligure.

Per il Napoli ancora una volta brutto trattamento da parte della tifoseria avversaria oltre all’ennesima sconfitta consecutiva in casa, la seconda dopo quella contro l’Empoli. Ora testa al 2022 dove gli azzurri avranno come primo impegno la super sfida contro la Juventus.