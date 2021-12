“Il prezzo è più basso”: Juve e Barcellona, Raiola giostra l’affare

Il Barcellona punta De Ligt, con l’obiettivo di acquistarlo già in estate. Prima, però, dovrà cedere uno dei big presenti in rosa.

Ha già iniziato a tessere la propria tela Mino Raiola, intenzionato a portare Matthijs De Ligt via dalla Juventus al termine dell’attuale stagione. Dopo le recenti dichiarazioni (“faccio gli interessi dei miei calciatori e lui sta pensando ad un nuovo passo”), l’agente ha iniziato a prendere contatto con numerosi top team europei interessati all’olandese. In primis il Barcellona, pronto a varare l’assalto in estate.

Juventus, il Barcellona ha messo De Ligt nel mirino

A confermarlo è stato il quotidiano spagnolo ‘Sport’, secondo cui i blaugrana di recente avrebbero incontrato il procuratore a Torino al fine di fare il punto e verificare la fattibilità dell’operazione. De Ligt, stando a quanto si apprende, avrebbe dato il proprio benestare al trasferimento ma prima di farsi avanti il Barcellona dovrà sacrificare almeno uno dei big attualmente presenti in rosa. L’indiziato speciale, in particolare, è Philippe Coutinho protagonista fin qui di una stagione avara di soddisfazioni (appena 2 reti in 16 apparizioni).

Cedere il brasiliano non sarà facile, anche a causa dello stipendio da lui percepito (oltre 12 milioni fino al 2023). In ogni caso il club conta di trovare una soluzione in tempi rapidi: De Ligt, che alla Juventus ne percepisce 10, è ritenuto infatti il profilo ideale con cui potenziare il reparto difensivo di Xavi. Resta da vedere quale sarà la risposta dei bianconeri i qualu, secondo ‘Sport’, potrebbero anche accontentarsi di una cifra “molto più bassa dei 120 milioni previsti dalla clausola rescissoria”. Il count-down è quindi iniziato: per De Ligt sta per scattare l’asta.