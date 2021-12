“C’è la data della firma”: Juve, si avvicina la fumata bianca in attacco

In casa Juventus c’è grande frenesia rispetto al rinnovo di Paulo Dybala, ma ora è il club a chiedere tempo prima di arrivare alla firma dell’accordo.

Tiene banco da un’intera stagione la situazione contrattuale di Paulo Dybala. L’argentino e la Juventus proseguiranno insieme? Tutto fa presagire che si potrà firmare il rinnovo quanto prima, anche considerato il peso che il calciatore ha e può ancora avere nel gruppo squadra bianconero, ma la società prende tempo e in realtà trattare non è facile perché le due parti in questione hanno riscontrato diversi ostacoli per arrivare a un punto comune dal quale partire.

Juventus, il rinnovo di Dybala ancora in salita: la situazione

In base alle informazioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, la situazione relativa al nuovo contratto dell’attaccante è alla base chiara da qualche tempo. Paulo Dybala vuole restare alla Juventus e i bianconeri allo stesso modo intendono proseguire. Sulla volontà, quindi, non si discute e infatti il calciatore ha chiesto già da tempo al suo entourage di non prendere in considerazioni altre eventuali proposte. La Juventus, dal canto proprio, non può assolutamente correre il rischio di perderlo a parametro zero e quindi deve accelerare con un passo nei suoi confronti e “ricambiare” la dichiarazione d’amore dell’argentino.

Quando ciò accadrà, però, non si sa. La firma continua a essere rinviata e pare che la società abbia chiesto a Jorge Antun di rivedersi a febbraio, una volta terminata la sessione invernale di calciomercato. Il club, infatti, si concentrerà prima su 2-3 cessioni e, una volta approvati i rinnovi da parte del Consiglio d’amministrazione, si potrà procedere a siglarli. A fine gennaio, allora, l’agente di Dybala e la Juventus dovrebbero incontrarsi per l’ultima volta e non si parlerà di accordi economici. Quelli già ci sono: per Dybala 8-9 milioni di euro all’anno piano bonus. Il lieto fine non dovrebbe essere in discussione, ma soltanto rimandato alla fine dell’inverno.