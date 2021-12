“Ha deluso tutti”: Milan, flop in attacco: spunta il nome per gennaio

Il Milan non è contento di questi primi mesi di Giroud in Italia. Maldini e Massara hanno chiesto Beto all’Udinese.

Il campionato è arrivato al primo giro di boa dopo la conclusione del girone di andata. La classifica è guidata dall‘Inter, che ha quattro punti di vantaggio sul Milan secondo. I rossoneri hanno risposto ai loro detrattori prima della sosta natalizia, riuscendo a vincere contro il sorprendente Empoli di Andreazzoli.

A causa dei problemi muscolari di Ibrahimovic, Pioli contro i toscani ha inserito dal primo minuto al centro dell’attacco Giroud. Il francese, anche lui rientrato dopo un infortunio, non ha brillato nel match del Castellani. L’attaccante francese in questi mesi ha avuto tante grane fisiche, non riuscendo a dare al Milan il contributo che tutti si aspettavano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Milan è deluso da Giroud. I rossoneri puntano Beto dell’Udinese

Giroud in questa prima parte di stagione, tra tutte le competizioni, ha disputato 15 partite in cui è riuscito a realizzare 4 reti. In casa rossonera, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, sono delusi di questi primi mesi al Milan del centravanti. Il ‘Diavolo’ ha bisogno di certezze in attacco, visto l’età di Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>> “Il club non lo cede”: Milan, salta l’affare per il mercato di gennaio

Secondo il quotidiano sportivo, il Milan ha chiesto in prestito Beto all’Udinese. Il brasiliano è tra le sorpresedel campionato, segnando 7 gol nelle 15 gare disputate. Il calciatore portoghese è arrivato in Friuli la scorsa estate dal Portimonense. I bianconeri difficilmente lasceranno andar via il proprio centravanti, visto che l’hanno preso in prestito con l’obbligo di riscatto (fissato a 10 milioni di euro).