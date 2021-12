“Dicono sia fatta”: bomba di Giovinco, l’annuncio sul trasferimento top

Sebastian Giovinco, ex attaccante del Toronto FC, ha parlato a proposito del possibile passaggio di Lorenzo Insigne ai canadesi.

L’avventura di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli sembra ormai destinata a chiudersi non senza qualche strascico con la società. L’attaccante e attuale capitano degli azzurri non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con Aurelio De Laurentiis. Troppo bassa l’offerta del Napoli e quindi Insigne ha iniziato a guardarsi attorno.

Una delle offerte più allettanti è quella del Toronto FC, squadra canadese che però gioca nel campionato statunitense della MLS, che offrirebbe ad Insigne uno stipendio monstre. Il Corriere dello Sport a tal proposito ha intervistano uno che conosce bene Toronto, avendo giocato diverso tempo fa con i canadesi: Sebastian Giovinco.

“Qui danno tutto per fatto.” ha detto Giovinco a proposito del trasferimento in Canada di Lorenzo Insigne. “Addirittura lo aspettano già per marzo (quando inizierà la nuova stagione di MLS, ndr). A me comunque sembra strano che il capitano di una squadra in lotta per lo Scudetto lasci a metà stagione.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Giovinco ad Insigne: “Deve mette in conto di sparire dai radar”

Giovinco ha poi alcuni ‘consigli’ per Insigne: “In Canada si vive bene. Hai meno visibilità e più vivibilità. C’è una grande comunità italiana a Toronto, ma si sta tranquilli. Però, si deve dire, scegliere di giocare in Canada significa uscire fuori dai radar della Nazionale. Vieni un po’ dimenticato. Se sei disposto a rinunciare a queste cose allora è una bella esperienza.”

LEGGI ANCHE >>> Cessione Inter, annuncio netto di Zhang: parole spiazzanti

Giovinco però non rinuncia ad una stilettata al suo ex club con cui sembra avere ancora qualche piccolo ‘conto in sospeso’. “Quando andai io mi furono promessi mari e monti.” ha rivelato. “Poi ho scoperto che in realtà non c’erano. Ma non rimpiango la scelta, alla fine dal punto di vista del campo sono stato bene. Sul resto non voglio scendere nei dettagli.”