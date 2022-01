Allegri e la Juve hanno già deciso il destino di Morata

L’affare Morata-Barcellona sembrava in dirittura d’arrivo, ma Allegri e la Juve hanno bloccato momentaneamente l’operazione.

La ripresa del campionato è ormai alle porte. La serie A presenta subito due big match molto attesi: Milan-Roma e Juventus-Napoli. Tutte le gare della prima giornata del 2022 saranno contraddistinte da tantissime assenze, visto i molteplici casi di calciatori positivi al Covid-19.

Questi sono anche giorni caratterizzati dal calciomercato per la squadre di Serie A. In casa Juventus, anche se dirigenti hanno ribadito più volte che non arriverà nessuno, si parla di un colpo a centrocampo ed in attacco. Nel reparto offensivo juventino bisogna anche cercare di capire il futuro di Morata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juve non cederà Morata fino a quando non sarà preso un sostituto

Lo spagnolo sembrava già prossimo ad accasarsi con il Barcellona, ma, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, Allegri e la Juventus hanno deciso di bloccare l’operazione fino a quando non ci sarà un colpo in entrata. Il tecnico spagnolo ha comunicato ieri a Morata che adesso non può lasciare la nave.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo è pronto al ritorno: richiesta a sorpresa per l’ex Juventus

La Juvents ha un calendario ricco di gare difficili a gennaio. Morata rimarrà a Torino, sicuramente, almeno fino alla gara di Supercoppa contro l’Inter del prossimo 12 gennaio. I nomi caldi in entrata per la squadra di Allegri sono quelli di Icardi e Scamacca, ma ci sono difficoltà economiche per entrambi.

La ‘Vecchia Signora’ vorrebbe Icardi in prestito, con, eventualmente, un diritto di riscatto, ma il PSG, al momento, ha intenzione di vendere l’argentino a titolo definitivo. Per quanto riguarda Scamacca, il preferito da Allegri, bisogna convincere il Sassuolo sia a cederlo già in questo mercato di gennaio che di abbassare le preste, visto che vuole 45 milioni di euro per lasciar andar via il calciatore.