Roma, scelto il vice Abraham: Borja Mayoral verso l’addio

La Roma proverà l’assalto al vice Abraham già nell’imminente sessione di mercato di gennaio. Mourinho potrebbe puntare su un attaccante forte fisicamente e abile nel gioco di sponda

Il mercato della Roma partirà dall’affondo su un nuovo centrocampista e un attaccante di scorta in caso di addio a Borja Mayoral, quest’ultimo sempre più lontano dalla conferma in giallorosso e all’angolo nelle gerarchie di Mourinho. Come evidenziato da “SportItalia”, nelle ultime ore i capitolini avrebbero accelerato le operazioni per Sergio Oliveira, obiettivo di Mourinho e vicinissimo a vestire la maglia della Roma fin da subito.

Affare che potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Detto questo, la Roma si concentrerà anche sull’affondo per un nuovo attaccante. Caccia al vice Abraham, anche se sarà difficile individuare il giusto profilo per completare il parco attaccanti dei giallorossi. Complicato arrivare a Lucca, anche perchè l’attaccante del Pisa potrebbe concludere la stagione in Toscana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Nzola nuovo vice Abraham? La nuova idea di gennaio

La Roma potrebbe puntare su un centravanti fisico per completare il reparto offensivo. Nelle ultime ore starebbero avanzando alcune indiscrezioni sul possibile interesse della Roma per Nzola. L’attaccante dello Spezia potrebbe trasferirsi nella capitale con la formula del prestito senza obbligo di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, occhio al tweet: che stoccata all’agente di Insigne

Nessuna conferma e nessuna trattativa avviata tra le due società. Mourinho potrebbe puntare anche l’indice su Petagna, altro attaccante in linea con le caratteristiche richieste da Mourinho per il ruolo di vice Abraham. Sono attese novità già nel corso dei prossimi giorni.