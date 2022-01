Calciomercato Genoa, Shevchenko gongola: nome grosso per l’attacco

Il Genoa lavora assiduamente sul mercato. Cosi il Grifone ha messo nel mirino un nome grosso per l’attacco di Shevchenko.

E’ anche dalla prossima sessione di calciomercato che passa il futuro del Genoa. Il cambio di proprietà ha dato sicuramente una scossa a tutto l’ambiente, ma restano le difficoltà di una rosa che dovrà essere aggiustata soprattutto per soddisfare le pretese di Shevchenko. La proprietà è già molto attiva sul mercato, e si sta lavorando su più fronti per soddisfare le richieste e le necessità del tecnico.

Ieri il pareggio con il Sassuolo, secondo consecutivo dopo quello conquistato prima della sosta contro l’Atalanta. Due piccoli segnali da parte del Grifone, ai quali però servirà dare continuità se si vuole puntare concretamente alla salvezza. Ad oggi la situazione non è drammatica, ma nemmeno cosi semplice da rimettere in piedi. Quattro punto di ritardo rispetto alla quart’ultima Spezia, anche se la guerra per restare in Serie A raccoglie ancora diverse squadre.

Genoa, il top per l’attacco è Simone Zaza

Per l’attacco in queste ore è spuntato un nome importante che potrebbe mettere tutti d’accordo. E’ quello di Simone Zaza, che in quel di Torino non sta trovando spazio e che aspetta l’occasione giusta per provare una nuova esperienza. Qualità da vendere ma soprattutto fame e voglia di far bene, l’ex attaccante della Juventus avrebbe tutti i requisiti giusti per imporsi anche in casa Genoa.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Grifone ormai avrebbe indivudato l’attaccante come obiettivo concreto e sarebbe pronto a puntare su di lui. Un asse caldo, quello tra Genoa e Torino, visto che anche Fares sarebbe un nome sul quale i due club starebbero lavorando, ovviamente per fare la strada inversa rispetto a quella di Zaza.