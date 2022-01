Serie A, la flop 11 della giornata 20: Lazio-Roma da horror, Juve in difficoltà

Una giornata di Serie A ‘dimezzata’ a causa del Covid con l’Inter capolista ferma e dietro buone prove per Milan e Napoli. Male la Roma.

Dopo la sosta natalizia ritorna la Serie A, un campionato dove ora più che mai ‘regna il caos’. Nel campionato nostrano trionfano le Asl e le gare rinviate all’ultimo minuto, una situazione complicata e senza dubbio fastidiosa per tutti i tifosi italiani. L’Inter e l’Atalanta in vetta alla classifica restano ferme mentre dietro offrono buone prestazioni Milan e Napoli.

Gli azzurri, nonostante tantissime assenze, sfiorano la vittoria e realizzano una grande prestazione allo Stadium contro una Juve sempre in difficoltà. La squadra di Allegri spreca l’ennesima occasione e delude senza dubbio le aspettative. Analizziamo nelle cinque gare disputate quali sono i Flop di giornata.

Serie A, molto male le romane

Ancora una volta deludente la Lazio di Maurizio Sarri che raggiunge il pari grazie ad un grande Milinkovic-Savic ma mostra grosse lacune difensive. Il portiere resta un problema e Strakosha riesce persino a far rimpiangere Reina. Con lui prestazione orribile anche per Luiz Felipe, in giornata storta ed autore di diversi errori. L’altro negativo è Hysaj che perde però il ‘derby’ sulla fascia con Karsdorp.

Il difensore giallorosso perde nettamente il confronto con Theo e si fa prendere dalla rabbia lasciando cosi i suoi compagni in dieci. Completa la difesa il ‘solito’ Alex Sandro, mai decisivo o meglio al massimo solo in negativo. Allegri, stufo, lo sostituisce nella ripresa.

In Serie A ‘rossi’ a centrocampo ed attacco

E’ stato l’investimento dell’estate, ma Manuel Locatelli è lontano parente del giocatore che abbiamo ammirato al Sassuolo. Nonostante un centrocampo rimaneggiato il Napoli ‘domina l’azzurro’ anche con Demme e Lobotka con Locatelli che soffre la fragilità mentale di McKennie e Rabiot. Completano il centrocampo Agudelo ed Ekdal, nomi minori ma autori di brutte prestazioni nelle sconfitte rispettivamente di Spezia e Sampdoria.

Antonio Candreva è uno dei migliori giocatori di questa stagione, ma contro il Cagliari non ha inciso, ha tirato poco e nel finale si è fatto anche espellere, lasciando i compagni in dieci. Continua il momento nero di Nicolò Zaniolo: il trequartista viene totalmente ‘azzerato’ nel duello con Tonali, spesso si intestardisce nella giocata e sembra quasi un uomo in meno per la Roma. Completa l’attacco Alvaro Morata, abulico e mai pericoloso nel big match di giornata contro il Napoli.

FLOP 11: Strakosha; Karsdorp, Ibanez, Luiz Felipe, Alex Sandro; Locatelli, Agudelo, Ekdal; Candreva, Zaniolo, Morata.