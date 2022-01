Calciomercato Cagliari, Mazzarri gioisce: rifiuta i bianconeri, colpo in vista

Armando Izzo ha rifiutato la destinazione Udinese. Per il difensore napoletano del Torino a questo punto resta in corsa solo il Cagliari.

Le strade di Armando Izzo e di Walter Mazzarri potrebbero nuovamente incrociarsi. Stavolta a Cagliari. Il difensore classe ’92, ormai in lista di sbarco dal Torino aveva attirato, nelle scorse settimane, l’interesse appunto del Cagliari e quello dell’Udinese.

I contatti con i bianconeri, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono però giunti ad un nulla di fatto, con Izzo che avrebbe rifiutato la destinazione Friuli. Al momento quindi l’unica opzione sul tavolo per il difensore, vista la sostanziale estraneità al progetto di Juric, sarebbe quella del Cagliari.

I sardi avrebbero quindi strada spianata e sostanzialmente nessuna concorrenza di sorta per tentare, già nelle prossime ore, un’assalto decisivo e regalare quindi a Mazzarri una pedina importante per il suo sistema difensivo.

Cagliari, per Mazzarri una vecchia conoscenza

D’altronde il rapporto che lega Izzo e Mazzarri è di lunga data. I due si sono incrociati già ai tempi di Napoli, quando un giovanissimo Izzo, all’epoca ancora nelle giovanili, iniziò a frequentare sporadicamente la prima squadra allenata da Mazzarri.

Izzo e Mazzarri si sono poi incrociati, in maniera certamente più stabili e proficua, al Torino, dove Izzo fu prelevato durante il primo mercato estivo di Mazzarri in granata, estate 2018. I due hanno poi condiviso un anno e mezzo in cui Izzo è stato stabilmente tra i titolari del Torino.