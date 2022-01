“Incontro in vista”: il campione dell’Italia può finire all’estero

Dall’Italia, passando per la Cina, fino alla Polonia. Potrebbe essere questo il viaggio di Fabio Cannavaro, pronto a sedersi sulla panchina della Nazionale polacca.

Dopo la fine dell’avventura in Cina, per Fabio Cannavaro il futuro si prospetta roseo. L’ex capitano della Nazionale italiana, campione del Mondo nel 2006 con la formazione di Marcello Lippi, ha appeso gli scarpini al chiodo da un po’. La sua avventura sui campi di calcio, però, non è affatto giunta al capolinea. Come spesso ha dichiarato, l’intenzione di tornare ad allenare in Europa dopo l’addio al campionato cinese, è forte. Ora l’opportunità nel Vecchio Continente potrebbe arrivare prima del previsto.

L’ex Italia Fabio Cannavaro sulla panchina della Nazionale polacca

In giro per l’Europa, infatti, c’è una panchina libera. La Polonia, dopo l’addio burrascoso con Paulo Sosa, è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico a cui affidare il gruppo squadra.

Come riferisce ‘Gianlucadimarzio.com’, uno dei profili presi al vaglio dalla Federazione polacca è proprio quello di Fabio Cannavaro. L’allenatore, membro della storica formazione dell’Italia del 2006, è atterrato nella capitale polacca, Varsavia, per incontrare i vertici del calcio polacco. L’incontro con il presidente della Federazione Cezary Kulesza è in programma nella giornata di oggi. Chissà che non possa già arrivare la fumata bianca.