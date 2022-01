Sarri stravolge il piano cessioni della Lazio: le mosse di gennaio

La Lazio potrebbe meditare sul nuovo piano cessioni di gennaio. Occhio alle possibili decisioni di Sarri in vista della seconda parte di stagione: da valutare il futuro di Luis Alberto

Il mercato della Lazio potrebbe entrare nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Dopo lo sfogo di Sarri in conferenza stampa, non è escluso che il club biancoceleste possa valutare clamorose svolte già a gennaio. Occhio al piano cessioni: punto interrogativo su Luis Alberto, il quale potrebbe essere sacrificato per far cassa e rinvestire il ricavato su un nuovo esterno d’attacco.

Sarri potrebbe avvallare questa mossa sul mercato, ma sarà difficile cedere il centrocampista spagnolo a titolo definitivo nel corso delle prossime settimane. Luis Alberto piace a Juventus, Milan e Inter, ma tutto potrebbe essere rinviato alla prossima estate.

Cessioni Lazio, Luis Alberto finanzia il nuovo esterno d’attacco

La possibile addio di Luis Albereto potrebbe finanziare il mercato in entrata del club biancoceleste. Caccia al nuovo esterno offensivo, anche se sarà difficile mettere le mani sugli obiettivi segnalati da Sarri. Piacciono Berardi e Orsolini, ma Sassuolo e Bologna apriranno all’addio dei loro esterni offensivi solamente a titolo definitivo o in vista della prossima estate.

Da monitorare molto attentamente anche la situazione Godin: il centrale del Cagliari potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per quel che riguarda la difesa biancoceleste in vista delle prossime settimane. Difficilmente la Lazio, però, aprirà all’acquisto a titolo definitivo, se non a parametro zero (rescissione con il Cagliari).