Italiano gelato da Pioli: affermazioni nette dal tecnico rossonero

Pioli non ha inserito la Fiorentina di Italiano tra le pretendenti per la conquista di un posto europeo a fine stagione.

Il Milan ha vinto nettamente contro il Venezia con la rete di Ibrahimovic e la doppietta di Theo Hernandez. I rossoneri sono stati qualche ora in vetta alla classifica, ma l‘Inter in serata ha poi battuto la Lazio di Sarri e si è ripresa il comando della Serie A. Dietro alle milanesi ci sono Napoli ed Atalanta, che hanno vinto contro Samp ed Udinese.

La Juventus, grazie all’incredibile rimonta sulla Roma, non si è staccata dalla zona Champions League. In lotta per la zona europa c’è anche la soprendente Fiorentina di Italiano e Vlahovic. I viola hanno sei punti in meno rispetto in bianconeri, ma devono recuperare anche due partite.

Pioli si dimentica della Fiorentina tra le contendenti per la zona Europa

La Fiorentina, che giocherà oggi pomeriggio contro il Torino, è stata anche la vera protagonista di questo inizio di mercato di gennaio, visto gli arrivi di Ikoné e di Piatek. Nonostante questi colpi e i gol di Vlahovic, Pioli, ex tecnico gigliato, non considera i viola tra le pretendenti per un posto nelle coppe europee dell’anno prossimo.

Il tecnico del Milan, infatti, durante la conferenza stampa di ieri dopo il match contro il Venezia, ha rilasciato queste dichiarazioni sulle prime posizioni della Serie A, dove ha omesso la Fiorentina: “Scudetto? Allegri ha ragione, è l’Inter la favorita. Noi ci giochiamo i posti in classifica con Napoli, Atalanta, Lazio, Roma e Juventus“.