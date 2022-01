Calciomercato Roma, adesso è ufficiale: salti di gioia per Mourinho

Roma, dopo Maitland-Niles arriva un altro regalo dal calciomercato: ecco il rinforzo che aspettava Mourinho, è finalmente ufficiale

La sconfitta in rimonta contro la Juventus brucia ancora. Parecchio. Soprattutto se si considera l’impatto che può avere sulla classifica della Roma. Lo sa bene José Mourinho, che dai suoi giallorossi si attendeva un gennaio diverso e che, invece, sta andando avanti tra difficoltà e passi falsi. E solo il calciomercato può tentare, adesso, di correggere la corsa dei capitolini, in vista della seconda parte di stagione.

Calciomercato che ad oggi ha regalato ai giallorossi l’inglese Maitland-Niles (già in campo, positivamente, contro al Juventus). E che sta sfoltendo la rosa della Roma dai tanti calciatori non ritenuti all’altezza da Mourinho.

Anche perché le cessioni sono vitali per fare spazio ai nuovi arrivi. E senza qualcuno che lascia la Capitale, non c’è lo spazio (e il budget) necessario per portare a termine certe operazioni. Tra queste, però, una è arrivata ufficialmente in porto: Sergio Oliveira è finalmente un nuovo giocatore della Roma.

Roma, adesso è ufficiale: Sergio Oliveira è un nuovo calciatore dei giallorossi

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo”. Così i giallorossi danno ufficialmente il benvenuto al centrocampista lusitano.

“Il 29enne è cresciuto nel settore giovanile del Porto – continua il comunicato – E ha preso parte con la nazionale portoghese agli Europei disputati nella scorsa estate. Durante la sua permanenza al Porto Oliveira ha conquistato sei trofei. In carriera ha giocato anche con Beira-Mar, Penafiel e Pacos de Ferreira oltre ad aver avuto tre esperienze all’estero, in Belgio con il Mechelen, in Francia con il Nantes e in Grecia con il PAOK”.

Infine, l’in bocca al lupo a Sergio Oliveira e la conferma sul suo nuovo numero di maglia: “Alla Roma indosserà la maglia numero 27. Benvenuto alla Roma, Sergio!”