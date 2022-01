“Rischio per l’Italia”, Mondiali, un nuovo problema da risolvere

Italia-Macedonia del Nord potrebbe diventare un problema. Il match dei play-off mondiali per Qatar 2022 sta facendo preoccupare la FIFA.

Italia-Macedonia del Nord rischia di diventare una patata bollente per la FIFA. Il match infatti rischia di trovarsi al centro di un bel problema di natura legale e sanitaria, con i giocatori ospiti che potrebbero non poter scendere in campo.

Tutto a causa del nuovo decreto sul Covid del governo italiano, il quale cambia ancora una volta i criteri di accesso al Green Pass. Molti giocatori della Macedonia del Nord, prossimo avversario dell’Italia nel play-off mondiale per Qatar 2022, al momento infatti non avrebbero i requisiti legali per disputare il match. I giocatori macedoni infatti risultano per buona parte vaccinati con Sputnik oppure non vaccinati affatto.

Sputnik, il vaccino di produzione russa, infatti non è riconosciuto come un vaccino valido dalle autorità sanitarie italiane. Quindi si creerebbe il paradosso di giocatori che in patria sono regolarmente vaccinati, mentre all’estero, in questo caso in Italia, non potrebbero accedere agli impianti sportivi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia-Macedonia del Nord a rischio. Idea campo neutro?

La notizia, riportata stamane da ‘La Repubblica’, naturalmente ha creato una certa apprensione nel mondo del calcio. Il rischio, vedasi anche la recentissima vicenda Djokovic, che le ragioni legali e sanitarie vadano in contrasto con quelle sportive c’è.

LEGGI ANCHE >>> Milan, tre novità dal mercato: si apre alla cessione a sorpresa

Pertanto la FIFA è chiamata a valutare le diverse opzioni sul tavolo. Una tra tutte quella di giocare il match in campo neutro, permettendo così sia ai giocatori italiani che a quelli nord-macedoni di scendere regolarmente in campo e di non dover quindi annullare o giocare in maniera ‘monca’ la partita.