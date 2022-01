Serie A, la flop 11 della giornata 21: delude la Roma, crollo Fiorentina

E’ terminata ieri la giornata di Serie A. Tra le protagoniste della Flop 11 ci sono Fiorentina e la Roma, squadra che ha subito una rimonta.

Il turno di Serie A si è concluso con alcuni importanti verdetti. L’Inter ha battuto la Lazio e resta la principale favorita per lo scudetto mentre la Juve ha di fatto estromesso la Roma dalla lotta per la Champions League. Bene Milan, Atalanta e Napoli.

Nonostante la vittoria torna a casa con una prestazione negativa Samir Handanovic. Il portiere, insieme a De Vrij, è il principale colpevole del gol di Immobile e torna a creare problemi all‘Inter, ormai già cautelatasi per il futuro con Onana.

In difesa seconda presenza consecutiva in Flop11 per Roger Ibanez, autore di una prestazione orrenda contro la Juve. Delude anche il giovane talento Viti, espulso in un minuto e tra i colpevoli del grosso ko dell’Empoli.

Completano il reparto Milenkovic ed Udogie, tra i peggiori nelle rispettive disfatte di Fiorentina ed Udinese. In particolare il difensore serbo continua a non convincere e non è più ormai tra i pilastri della squadra viola.

Serie A, Fiorentina protagonista tra centrocampo ed attacco

Il crollo di Torino è la prima grande defajance per la Fiorentina di Italiano. Castrovilli è rientrato ormai dal primo minuto e continua ad essere discontinuo, tra i peggiori contro il centrocampo granata. Non brilla neanche il talento di Ilic, espulso anche nel finale contro la Salernitana. Completa il centrocampo Jordan Veretout, calciatore che appare ‘lontano parente’ di quello visto lo scorso anno.

Capitolo attacco: a Novembre e Dicembre ha fatto faville, ma ora il Cholito Simeone sta vivendo un periodo di appannamento. Il giocatore, contro la Salernitana, aveva sulla carta un’ottima chance, ma in realtà delude ed è stato addirittura sostituito prima del termine del match. Completano il reparto Callejon e Felipe Anderson, soprattutto il primo è autore di un vero disastro contro il Torino.

FLOP 11: Handanovic; Milenkovic, Viti, Ibanez, Udogie; Castrovilli, Ilic, Veretout; Callejon, Felipe Anderson, Simeone.