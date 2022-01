Calciomercato Torino, addio Zaza: destinazione a sorpresa

Simone Zaza potrebbe lasciare il Torino già a gennaio: il pugliese ha poco spazio con Juric e una squadra di serie A pensa a lui

Simone Zaza. L’attaccante è sempre meno impegnato da Ivan Juric che come alternativa a Belotti ha dato la netta sensazione di preferire Antonio Sanabria. Lo spazio del pugliese fino a questo momento è sembrato pertanto molto sporadico. Il calciatore potrebbe rientrare in uno scambio.

Il calciatore ex Juventus e Valencia pertanto potrebbe diventare sacrificabile già a gennaio per raggiungere gli obiettivi che i granata si sono prefissati per completare la squadra e proseguire nella stagione che fino a questo momento dà meno preoccupazioni di quelle scorse.

Lazio, alla ricerca del vice Immobile: Burkardt e Zaza nel mirino dei biancocelesti

Le richieste di Maurizio Sarri alla dirigenza biancoceleste sono diverse. Il tecnico campano vuole dare sempre di più la sua impronta alla squadra capitolina e pertanto ha chiesto alcuni rinforzi alla dirigenza.

Uno dei reparti da rinforzare è l’attacco. L’allenatore vuole un calciatore affidabile come vice di Ciro Immobile. L’assenza del napoletano si è fatta sentire in quelle sporadiche occasioni in cui non è stato a disposizione di Sarri. I profili monitorati da Tare sono essenzialmente due, come ha rivelato ‘Il Messaggero’.

La priorità per creare lo spazio per un nuovo arrivo passa attraverso la cessione di Vedat Muriqi. L’attaccante non ha mai convinto da quando è sbarcato a Roma. Il kosovaro è in uscita e potrebbe approdare in Inghilterra. La sua partenza aiuterebbe a risolvere le difficoltà legate all’indice di liquidità che non fanno dormire la notte Sarri.

Il nome in cima alla lista di Igli Tare, da ciò che scrive ‘Il Messaggero’, è quello di Jonathan Burkardt, classe 2000 del Mainz. L’attaccante, autore di 7 reti nella prima parte di stagione, sarebbe un colpo di prospettiva ma valido pure per il presente.

La seconda opzione è rintracciabile nel campionato italiano. I fari in questo caso sono su Zaza. Al Torino finirebbe Manuel Lazzari, ormai ai margini dalla Lazio da quando in panchina si è accomodato Sarri.

Nelle quattro circostanze in cui è mancato Immobile in campionato, la Lazio ha perso contro Bologna e Juventus, senza riuscire neppure a segnare. Al contrario, ha vinto contro Genoa e Venezia. I biancocelesti hanno rifilato tre reti ad entrambe.