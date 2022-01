“Juve, cambia tutto…”: la dichiarazione che gela Agnelli e Allegri

In Supercoppa Italiana con l’Inter è stato fallito il primo obiettivo, irriverenza nei confronti della Juventus di Agnelli e Allegri

La Juventus deve guardare oltre. Non è stata una settimana semplice per la formazione di Massimiliano Allegri. I bianconeri prima hanno salutato Federico Chiesa fino al termine della stagione a causa dell’infortunio al ginocchio patito contro la Roma, poi hanno perso contro l’Inter anche la possibilità di sollevare il primo trofeo della stagione.

I bianconeri sono ormai tagliati fuori dalla corsa scudetto. Alla squadra di Allegri non rimane che rivolgere lo sguardo su campionato, Champions League e Coppa Italia ma è innegabile che adesso faccia meno paura agli avversari. E c’è chi non perde tempo per schernire la formazione del presidente Andrea Agnelli.

Juventus, che bordata da Severgnini: “Vittoria conquistata contro un avversario normale”

Beppe Severgnini noto tifoso dell’Inter è tornato sulla vittoria dei nerazzurri in Supercoppa Italiana. La squadra di Simone Inzaghi ha superato la Juventus con un gol di Alexis Sanchez all’ultimo respiro dei tempi supplementari. Quando la sfida, terminata sull’1-1 nei tempi regolamentari, sembrava destinata ai calci di rigore, lo stop di petto di Alex Sandro ha innescato involontariamente il cileno che ha superato Mattia Perin.

Attraverso le colonne del ‘Corriere della Sera’, Severgnini ha riaperto l’argomento: “Vincere negli ultimi secondi di una finale durata due ore è magnifico, almeno quant’è doloro perdere in quel modo”. Il giornalista ha minimizzato l’importanza della Supercoppa Italiana: “Diciamolo, è super solo nel nome. Contano lo scudetto e la Champions“.

Infine, ha riservato una stoccata ai rivali: “Poi vinci all’ultimo secondo e cambia tutto. Anche una coppa noiosetta contro un avversario normale diventa un trionfo contro il titano. Il calcio raramente offre epiloghi così”.

Il giornalista e saggista di Crema è nato nel 1956. Da sempre ha rivendicato la sua passione per l’Inter. Al ‘Corriere della Sera’ è arrivato nel 1995. Fino a poco tempo fa è stato anche opinionista del ‘The New York Times’.