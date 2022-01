Roma, Mourinho messo alle strette: decisione ufficiale

Mourinho non ci pensa troppo: esordio in Serie A per Sergio Oliveira, il portoghese arrivato a Roma in settimana dal Porto.

Per le 22esima giornata del campionato italiano 2021-22 la Roma accoglie all’Olimpico il Cagliari di Mazzarri per una sfida che può significare molto per i sardi, a causa della complicata situazione di classifica, che li vede in lotta per evitare la retrocessione.

Per l’occasione Mourinho ha scelto nel suo 11 ufficiale il neo-arrivato e suo connazionale, Sergio Oliveira. Sarà il portoghese fin da subito a prendere in gestione il centrocampo giallorosso, complice anche la squalifica di Cristante. In campo infatti farà coppia con Mkhitaryan e il capitano Pellegrini, suo grande amico, che lo aiuterà indubbiamente a familiarizzare con la formazione capitolina e con la Serie A. Il Cagliari invece schiera: Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Marin. Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro; Pavoletti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🟨 Sergio Oliveira dal primo minuto! 🟥 📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaCagliari 🐺 DAJE ROMA! pic.twitter.com/1p7JmQ8wjT — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2022

Roma-Cagliari, Sergio Oliveira titolare alla prima convocazione

Ha subito convinto il tecnico Sergio Oliveira e potrà salutare già il pubblico di casa. D’altronde già in occasione della conferenza stampa di presentazione il centrocampista ha avuto modo di mostrare il suo carattere ben temprato: “Ho 29 anni, ho già dimostrato il mio valore nel calcio. Voglio fare del mio meglio dentro e fuori dal campo. La Roma ha grandi giocatori di personalità, io mi sento uno in più con il compito di aiutare e crescere insieme per raggiungere gli obiettivi che questo club merita. Sono un calciatore a cui piacciono le sfide”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, D’Aversa esulta: comunicato del club

Il portoghese è già pronto e non sarà una sfida passeggera: alla Roma vuole restarci e non lo nasconde: “Sono molto grato al Porto per avermi fatto arrivare a questo livello e fatto crescere molto. Avevo voglia di una nuova sfida, quindi non ho paura di arrivare a Roma in prestito. Sono qui per dimostrare il mio valore per poter restare a lungo”.