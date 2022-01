Il solito Immobile batte l’Udinese ai supplementari: Lazio ai quarti

Da pochi minuti è terminato il match di Coppa Italia tra la Lazio e l’Udinese con il risultato di 1-0 a favore della squadra di Sarri.

La Lazio prende sin da subito le redini del gioco. Al 12′ i capitolini sono molti pericolosi con un colpo di testa di Muriqi, su azione da calcio d’angolo, ma è bravissimo Silvestri a respingere. L’attaccante kosovaro ci prova di nuovo di testa al 21′: il portiere dell’Udinese blocca senza problemi.

Gli ospiti prendono campo con il trascorrere del tempo e ci provano al 32′ con il tiro di Samardzic che termina sul fondo. Dopo sei minuti, l’Udinese è pericolosa con la conclusione di Success ma è bravissimo Marusic a respingere con un’ottima scivolta. Il primo tempo si conclude con l’infortunio di Zaccagni dopo un contrasto proprio con l’attaccante nigeriano.

La squadra di Sarri comincia il secondo tempo in attacco, ma è l’Udinese ad avere due occasioni prima con Success, bravo Reina a parare, e poi con il tiro di Samardzic che termina di poco a lato. Al 72′ Beto, dopo aver superato Luiz Felipe, viene fermato da un ottimo interento dell’estremo difensore biancoceleste.

Lazio-Udinese, gara decisa ai supplementari da Immobile

Raul Moro ci prova con un tiro a giro dalla sinistra all’82′: pallone di poco fuori. Trascorrono cinque minuti e la Lazio sfiora il gol con Milinkovic-Savic, che trova una super parata di Silvestri, sulla ribattuta a colpo sicuro ci prova Raul Moro ma c’è la super respinta di Udogie.

Al 93′ Reina è bravissimo in uscita ad anticipare Beto. All’ultimo secondo c’è il colpo di testa di Milinkovic-Savic, su azione da corner, che termina di poco fuori sul secondo palo, dove Immobile non è riuscito ad impattare con la sfera. La prima occasione dei supplementari è per la Lazio con il tiro di Luis Alberto: pallone altissimo.

Al 98′ colpisce il palo Arslan con un calcio di punizione dalla sinistra deviato da Felipe Anderson. Il secondo tempo supplementare inizia con il gol della Lazio. Cataldi serve con bellissimo lancio Immobile, che supera Silvestri con un pallonetto al bacio. Al 108′ ci prova Beto di testa: pallone di poco alto sopra la traversa.

Nei minuti finali della partita l’Udinese tenta di pareggiare con qualche mischia, ma a passare il turno è la Lazio di Sarri. I capitolini affronteranno ai quarti di finale il Milan di Pioli. I biancocelesti adesso penseranno al campionato, dove sabato all’Olimpico giocheranno contro l’Atalanta.