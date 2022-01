Allegri ha scelto il nuovo mediano: Arthur dice sì all’Arsenal

Il mercato della Juve partirà dall’assalto bianconero su un nuovo centrocampista. Di fatto, come confermato nelle ultime ore, Arthur potrebbe dire sì alla corte dell’Arsenal e lasciare Torino nell’attuale sessione invernale

Un nuovo centrocampista per la Juve per cercare di sopperire alla possibile cessione di Arthur all’Arsenal. Il centrocampista brasiliano sarebbe pronto a dire sì alla corte del club londinese, pronto a strappare il giocatore ai bianconeri già nei prossimi giorni.

Arteta, tecnico dell’Arsenal, avrebbe espressamente richiesto il centrocampista della Juventus per completare il centrocampo dei Gunners in vista della seconda parte di stagione. L’affare potrebbe concludersi nelle prossime ore.

Prestito secco (ingaggio pagato dall’Arsenal) per i prossimi sei mesi, più eventuale rinnovo del prestito per il prossimo anno. Questa la formula scelta sull’asse Juventus-Arsenal. La cessione di Arthur, quindi, obbligherà la Juve alla ricerca di un sostituto.

Mercato Juve: Zakaria pupillo di Allegri e la scelta del nuovo attaccante

Zakaria, centrocampista del Borussia Monch., potrebbe rappresentare la prima alternativa ad Arthur già dall’attuale sessione di mercato. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e potrebbe vestire bianconero di fronte a un’offerta da 8-10 milioni di euro.

Nuovo centrocampista, ma spazio all’affondo anche su un nuovo centravanti. Azmoun starebbe scalando l’elenco delle preferenze della dirigenza bianconera. Attenzione, però, al sogno Icardi, ancora vivo e non sfumato in maniera definitiva. La Juve osserva interessata anche Scamacca, anche se l’affondo sul centravanti del Sassuolo potrebbe arrivare solamente in vista della prossima estate.