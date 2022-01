“Vogliono Mourinho”: Roma, dalla Premier la minaccia inaspettata

La Roma di Mourinho è in fase di costruzione, ma c’è un club di Premier League che preme per il portoghese.

Dopo il successo di domenica contro il Cagliari, la Roma è settima in classifica a sette punti, e con una gara in più, dall‘Atalanta quarta. L’arrivo di Mourinho ha portato inizialmente tantissimo entusiasmo in casa giallorossa, ma gli ultimi risultati hanno deluso i sostenitori capitolini.

La rete decisiva contro il Cagliari è stato segnata con un calcio di rigore da Sergio Oliveira. Il calciatore era arrivato da pochi giorni dal Porto ed ha avuto la personalità di presentarsi subito dagli undici metri. Il giocatore portoghese è stata una richiesta esplicita da parte di José Mourinho.

La trattativa è stata anche facilitata dal fatto che Jorge Mendes è l’agente sia di Sergio Oliveira che di Mourinho. Questa è l’ennesima dimostrazione che l’ex allenatore dell’Inter ha ricevuto pieni poteri dai Friedkin, ma ci sono continue indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Roma.

Roma, l’Everton insiste per riportare Mourinho in Inghilterra

Secondo quanto ripotato da ‘Sky Sport UK’, infatti, l’Everton vuole riportare Mourinho ad allenare in Premier League. I ‘Toffees’ hanno esonerato Rafa Benitez, dopo la sconfitta contro il Norwich in trasferta di domenica, ed hanno scelto come traghettatore la bandiera del club Duncan Ferguson.

Mourinho è il favorito di Farhad Moshiri, proprietario dell’Everton, trai nomi accostati al club inglese. I ‘Toffees’ stanno pensando seriamente di prendere il tecnico della Roma, ma tra le parti non ci sono stati ancora dei contatti ufficiali. Si attendono eventuali aggiornamenti di una trattativa che sarebbe comunque difficilissima da portare in porto.