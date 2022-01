“Si, è vero”: Marotta senza filtri, l’Inter sogna sul mercato

Nel corso dell’intervista odierna a Mediaset Marotta ha parlato a 360 gradi del mercato dell’Inter, partendo dal presente fino al futuro.

Oltre al match di Coppa Italia odierno contro l’Empoli in casa Inter si pensa (come spesso capita negli ultimi anni) anche al calciomercato ed in particolare al mercato in entrata.

Durante il prepartita del match ha parlato a Sport Mediaset l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Il dirigente è partito dalla questione Dybala ed ha poi commentato anche la situazione riguardo due obiettivi di mercato.

Tra i vari temi non potevano mancare le domande sui due giovani talenti del Sassuolo Frattesi e Scamacca, da mesi accostati alla società nerazzurra.

Inter, le parole di Marotta sul mercato futuro

Parlando del Sassuolo Marotta ha in primis elogiato il club emiliano ed il suo dirigente Giovanni Carnevali: “Gli faccio i complimenti per la gestione del club e per la valorizzazione di tutti i suoi giovani”.

Poi hai continuato: “Frattesi e Scamacca? E’ normale che l’Inter guardi con attenzione, lavoriamo tutti insieme con l’obiettivo di migliorare e guardando soprattutto il Made in Italy, spesso sottovalutato. In Italia siamo un movimento calcistico di alto livello e noi all’Inter vogliamo creare uno zoccolo duro”.