Genoa, Blessin stecca la prima: i rossoblù ancora senza vittoria

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Genoa e l’Udinese con il risultato di 0-0. Tra i rossoblù è stato espulso Cambiaso.

Il nuovo Genoa di Blessin è subito pericoloso al 2′ con con Ekuban, che viene fermato da una provvidenziale deviazione di Nuytinck . Sul corner successivo, Silvestri compie due grandi parate prima sullo stesso Ekuban e poi sulla respinta di Yeboah. Il giovane calciatore italiano è pericoloso al 16′, ma sbaglia il controllo a due passi dal portiere friulano.

Al 31′ altra buona occasione per i rossoblù con Destro, che non impatta bene la sfera a tu per tu con Silvestri. Il primo tempo si conclude con il tentativo, su calcio di punizione battuto dalla destra da Portanova, di Vasquez che si spegne sul fondo.

Ad inizio ripresa, minuto 55, Portanova, su assist di Sturaru, manda fuori da ottima posizione. L‘Udinese si fa vedere al 62′ con un tiro-cross di Molina allontanato dalla difesa genoana.

Il Genoa ci prova in dieci, ma l’Udinese riesce a strappare un punto

All’80′ il Genoa resta in dieci per l’espulsione di Cambiaso. Il calciatore è stato prima ammonito da Doveri, ma poi molto probabilmente ha detto qualcosa di troppo nei confronti del direttore di gara. Nei minuti finali, nonostante l’uomo in meno, i rossoblù ci provano, però la gara termina 0-0.

I rossoblù meritavano sicuramente la vittoria, ma per l’ennesima volta non sono riusciti a sfruttare le occasioni create. Punto che non serve a nulla al Genoa, mentre l’Udinese di Cioffi riprende a far punti dopo le due sconfitte consecutive contro l’Atalanta e la Juventus.

Classifica della Serie A aggiornata

Inter 50*, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42*, Juventus 41, Fiorentina 35*, Roma 35, Lazio 35, Verona 33**, Torino 31*, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Udinese 23*, Spezia 22, Sampdoria 20, Venezia 18*, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 10*

(*: 1 gara in meno), (**: 2 gare in meno)