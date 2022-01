Serie A, il Covid mette nei guai il club: out due top player

Il Covid colpisce ancora la Serie A. La Fiorentina, infatti, ha reso noto la posività di due membri del gruppo squadra.

La Fiorentina è tra le sorprese di questa prima parte della stagione. Dopo gli ultimi anni molto deludenti, i viola sono tornati ad essere competitivi per qualificarsi alle coppe europee. L’uomo della svolta è sicuramente Vincenzo Italiano. L’ex tecnico dello Spezia ha risollevato un intero ambiente.

I gigliati sin dalle prime giornate di campionato hanno mostrato un gran bel gioco. La punta di diamante della Fiorentina è sicuramente Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha già segnato ben 20 gol nelle 24 partite disputate quest’anno in maglia viola tra la Serie A e la Coppa Italia.

In queste settimane si sta parlando molto del futuro di Vlahovic. L’attaccante è seguito dai maggiori club europei, tra cui la Juventus, ma Commisso sta facendo di tutto per farlo restare almeno fino a giugno. In attesa di capire il futuro del serbo, la Fiorentina è attesa domani dal match in Sardegna contro il Cagliari.

Serie A, la Fiorentina ha comunicato la positività al Covid di due membri del gruppo squadra

La squadra di Mazzarri è terzultima in classifica e farà di tutto per strappare dei punti nel match di domani, mentre la Fiorentina vuole restare aggangiata alle prime quattro posizioni in classifica. Ma negli ultimi minuti è arrivato un annuncio che certamente avrà scombussolato i piani di Vincenzo Italiano.

La Fiorentina, infatti, ha comunicato la positività al Covid-19 di due membri del gruppo squadra, regolarmente vaccinati ed asintomatici. I due calciatori in questione potrebbero essere proprio Vlahovic e Saponara, visto che non sono stati convocati da Italiano per il match di domani contro il Cagliari di Mazzarri.