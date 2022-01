Juve, non solo Vlahovic: affondo immediato per il pupillo di Allegri

Vlahovic alla Juve già da gennaio: è questo il piano di mercato dei bianconeri in vista dell’ultima settimana di trattative. Attenzione, però, al possibile affondo del ds Cherubini sul pupillo di Allegri

Non solo Vlahovic, la Juventus è pronta a piazzare il doppio colpo di mercato nel corso della prossima settimane. Tutto dipenderà anche dal piano cessioni. Vicino l’addio di Ramsey, il quale sarebbe ormai a un passo dal Cristal Palace.

Il club inglese si accollerà l’intero ingaggio del centrocampista gallese, aprendo, quindi, a un risparmio lordo di circa 7-8 milioni di euro per i prossimi 6 mesi. Non è escluso che il Cristal Palace apra al prestito per 18 mesi e non per soli 6 mesi.

Ramsey e Kulusevski, con l’esterno svedese offerto alla Fiorentina come contropartita tecnica per arrivare subito a Vlahovic. Questo ciò che riporta l’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”. In bilico anche Arthur, corteggiato dall’Arsenal e pronto a dire addio in caso di via libera definitivo da parte della Juve.

Vlahovic alla Juve insieme a Zakaria: lo svizzero è il pupillo di Allegri

La Juventus vorrebbe perfezionare le sue strategie di mercato piombando con forte decisione su Vlahovic in maniera immediata e aprendo anche all’affare Zakaria con il Borussia Monch. Il centrocampista svizzero è il vero pupillo di Allegri, il quale potrebbe affiancarlo a Locatelli nel centrocampo a due in caso di addio ad Arthur.

Qualora dovesse sfumare l’affondo decisivo dei bianconeri su Vlahovic, non è escluso che la Juve tiri in remi in barca piombando su una soluzione lampo basata sul prestito secco per soli 6 mesi per poi valutare il nuovo centravanti del futuro in vista del prossimo giugno.