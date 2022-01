Donnarumma, che guaio a poche ore dal match: annuncio del PSG

Brutte notizie per Gigio Donnarumma ed il suo Paris Saint Germain. La notizia è ufficiale, arrivato il comunicato

Impegno serale per il Paris Saint Germain. Un primo posto, quello dei parigini, che ad oggi sembra davvero difficile da andare a mettere in discussione. Nelle retrovie c’è chi prova a spingere, ma le distanze sono considerevoli. Il Nizza ha già otto punti di distacco rispetto ai ragazzi di Pochettino che, però, hanno una partita in meno. Stasera il match che riequilibrerà il conteggio dei match giocati, e che darà modo nuovamente ai parigini di allungare sulle (potenziali) insegutrici.

Certo, il momento non è particolarmente brillante. Se è vero che Messi e compagni hanno centrato la vittoria durante l’ultimo match di campionato contro lo State Brestois, è altrettanto vero che nelle due partite precedenti i ragazzi di Pochettino hanno raccolto appena due punti in due partite, contro Lorient e Lione. Un momento, insomma, dove non bisogna assolutamente rilassarsi. Il calcio insegna, guai a pensare che sia tutto già fatto.

PSG, tegola Donnarumma: il portiere nemmeno convocato

Stasera, come detto, il Paris Saint Germain avrà modo di riportare a 11 i punti di vantaggio sul Nizza, con il Marsiglia ad oggi terzo ma con una partita in meno. Insomma, la distanza dalle inseguitrici è considerevole ma bisogna dare un segnale anche a tutto l’ambiente. Per il match contro il Reims (in campo alle 20.45) non ci sarà, però, Gigio Donnarumma.

Il portiere italiano, infatti, non risulta nemmeno nella lista dei convocati per il match di stasera. E’ lo stesso club parigino ad aver chiarito il motivo dell’assenza dell’ex Milan dai giocatori a disposizione di Pochettino. “Ha sentito un fastidio al polpaccio durante l’ultimo allenamento. Sarà fatto un punto nelle prossime 48 ore”, ha spiegato il comunicato. Tegola per Pochettino, che dovrà di sicuro affidarsi a Keylor Navas per la sfida di stasera.