“Vogliono ingaggiarlo”: Guardiola, il futuro può cambiare nel 2023

Guardiola, molto probabilmente, lascerà il Manchester City a fine contratto. Sul tecnico spagnolo c’è una Nazionale.

Il Manchester City ieri si è dovuto fermare dinanzi al Southampton. La squadra di Guardiola ha rischiato di perdere, visto che Laporte ha pareggiato il gol iniziale siglato da Kyle Walker-Peters. Nonostante il pareggio, i Citizens sono saldamente in vetta alla classifica della Premier League.

L’unica squadra che può contendere il titolo al City è sicuramente il Liverpool di Klopp. I ‘Reds’ sono secondi in classifica con un distacco di 8 punti, ma hanno due gare in meno rispetto al team di Manchester. La squadra di Guardiola sta disputando una grandissima stagione sia in Premier che in Champions League.

Il Manchester City, infatti, sta esprimendo il suo miglio gioco da quando l’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco si è seduto sulla panchina inglese. I Citizens danno la sensazione che la Premier League la possano perdere solo per colpa di loro stessi, ma c’è una notizia che potrebbe scombussolare i piani futuri del club.

City, l’Olanda vuole Guardiola come prossimo CT

Secondo quanto raccolto dal ‘Daily Mirror’, la Federazione olandese vuole Guardiola come prossimo ct dell’Olanda. I dirigenti orange vogliono convincere il tecnico, sfruttando il fascino della storia di Cruijff. La leggende del calcio dei Paesi Bassi, e non solo, è stato il mentore dell’allenatore catalano.

In passato l’Olanda ha già provato ad ingaggiare Guardiola come CT. Il contratto con il Manchester City del mister spagnolo scadrà nel 2023. Guardiola, in alcune recenti interviste, ha confermato che non prolungherà il contratto con il club inglese e che dopo vorrebbe allenare una Nazionale.