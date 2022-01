Chelsea, Lukaku è un caso: l’ennesima stoccata che farà infuriare il belga

Il periodo negativo di Lukaku prosegue: il belga non è più tornato sui suoi livelli da quando è al Chelsea: altra stoccata

Ha fatto molto discutere il trasferimento di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea durante la scorsa estate. Da quando è tornato in Premier League, però, le sue prestazioni non sono più state sui livelli di Milano. I Blues hanno speso una fortuna per il ritorno del centravanti belga, che qualche settimana fa ha rilasciato un’intervista molto particolare. Come se si fosse pentito della scelta fatta la scorsa estate, quasi sperando in un ritorno all’Inter nell’immediato futuro.

Questo ha chiaramente fatto indispettire il Chelsea e Thomas Tuchel, che lo ha messo fuori squadra subito dopo l’intervista. La situazione sembra rientrata, ma Lukaku sembra infelice e anche il gioco del Chelsea ne sta risentendo. Il Manchester City ha aumentato il distacco nell’ultimo mese sui Blues e sul Liverpool. Proprio di Lukaku ha parlato Paolo Di Canio.

La frecciata di Di Canio nei confronti di Lukaku

Il Chelsea oggi ha battuto il Tottenham 2-0, con Lukaku che però ancora non ha trovato la via del gol. Ecco le parole di Di Canio: “Uno come lui deve far meglio in queste situazioni. Per l’Inter e la conquista dello scudetto è stato importante, ma in alcune situazioni è molle sul pallone. Ecco perché dico che è un panterone moscione. A gennaio sembrava dovesse andar via, ma il Chelsea ha speso 100 milioni e cerca di recuperarlo. Lui deve dimostrare qualcosa, perché Tuchel gli sta dando delle possibilità”.

Continua a non mandarle a dire Di Canio: “Un giocatore del genere non puoi farlo partire in prestito. Mi viene complicato pensare che ci sia un club che possa spendere nuovamente quei soldi per Lukaku”. Insomma, per Big Rom non è un periodo semplice e, se dovesse continuare così, non ci sarebbero club che permetterebbero al Chelsea di recuperare quei 100 milioni.