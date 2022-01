“Bloccati nella neve”: l’assurda disavventura della squadra bulgara

E’ ormai tradizione in alcuni paesi fermarsi per la pausa invernale. In alcuni paesi la neve ‘comanda’ ed il calcio è costretto a fermarsi.

Attualmente il campionato di calcio bulgaro è fermo per la sosta invernale, ma le squadre continuano ad allenarsi e lavorano alla preparazione in vista della ‘nuova fase’ della stagione. In diversi paesi la neve ed il grande freddo costringe i campionati a fermarsi.

Nelle ultime ore, è diventato emblematico, il caso dei calciatori del Maritsa Plovdiv, club militante nella seconda divisione del campionato bulgaro. Una situazione al limite del paradossale.

La squadra è attualmente in Turchia per prepararsi al ritorno al calcio giocato, ma la giornata di ieri ha assunto contorni infernali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Grande nevicata, il Maritsa Plovdiv bloccato nella notte

Durante la tournèe in Turchia c’è stata una grossa nevicata, situazione che ha addirittura portato alla chiusura dell’aeroporto cittadino. Diverse persone sono rimaste bloccate ed anche i calciatori del Maritsa, costretti a passare la notte in pullman.

LEGGI ANCHE >>> Inter, rabbia dei tifosi verso il derby: arriva il comunicato ufficiale

Solo in mattinata la situazione è migliorata con la squadra che si è recata in un posto vicino per mangiare e soprattutto riscaldarsi. Il Maritsa Plovdiv inizierà presto il ritiro in vista della ripresa del campionato bulgaro, programmato per il prossimo 5 Febbraio.