Juventus-Bentancur, si attendono offerte: non solo l’Aston Villa sull’ex Boca

La Juventus lavora sul fronte delle uscite, in attesa di chiudere per Vlahovic: su Bentancur non c’è solo l’Aston Villa. La situazione, secondo SerieANews.com

Nonostante l’attenzione della dirigenza sia tutta rivolta all’affare Vlahovic, la Juventus non trascura il fronte delle uscite. Anzi, attende di smuovere l’asse delle partenze per alleggerire e finanziare il super-colpo dalla Fiorentina.

Tra i possibili partenti, c’è anche il nome di Rodrigo Bentancur. Al pari di Ramsey, Arthur e degli altri centrocampisti bianconeri (eccezion fatta per l’ultimo arrivato Locatelli), l’ex Boca Juniors è tutt’altro che certo di una permanenza a Torino.

In quel reparto, dopotutto, Allegri e la dirigenza bianconera preparano (e sperano) in una vera e propria rivoluzione. E per farla, però, c’è bisogno di fare spazio e salutare i calciatori ritenuti ancora appetibili sul mercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> “Bloccati nella neve”: l’assurda disavventura della squadra bulgara

La Juventus attende offerte per Bentancur: sull’ex Boca non c’è solo l’Aston Villa

Zoomando sul futuro di Bentancur, la situazione risulta momentaneamente in stallo. Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, la Juventus attende offerte per il centrocampista uruguaiano. Da parte dell’Aston Villa c’è stato un semplice sondaggio, ma ancora nessuna offerta ufficiale è stata presentata alla porta della Vecchia Signora.

Dalla sua, l’Aston Villa non è l’unico club interessato all’ex Boca Juniors. Il suo entourage è al lavoro sul fronte Premier League e Liga, dove diversi club seguono con attenzione il caso Bentancur. Lo scorso anno, anche il Barcellona aveva fatto un pensierino su di lui. E chissà che non possa tornare a farlo adesso, che il prezzo può strizzare l’occhio alle casse dei blaugrana.

Dunque, fari puntati su quello che accadrà nei prossimi giorni. Come raccolto sempre dalla nostra redazione, l’Aston Villa si prepara a tornare alla carica con una proposta ufficiale. Così come qualcun altro dei club interessati a Bentancur può uscire allo scoperto, in maniera concreta. Ciò nonostante, dall’entourage del calciatore filtra serenità: l’uruguaiano è felice a Torino e resta a disposizione dei bianconeri, in attesa di novità.