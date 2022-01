Calciomercato Juve, Kulusevski saluta e spiazza i tifosi: “Spero di…”

La Juve ha ceduto Kulusevski al Tottenham. L’ex Parma ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di partire per Londra.

In casa Juventus sono stati giorni molto intensi. La società ha deciso di modificare la squadra in questa sessione di mercato di gennaio per cercare di raggiungere l’obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions. L’acquisto di Vlahovic per 75 milioni di euro dalla Fiorentina sicuramente sposterà gli equilibri.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha avuto sempre dei problemi a segnare in questa prima parte di stagione. La Juventus per ovviare a questa carenza ha puntato tutto su Vlahovic, che nel girone d’andata con la Fiorentina ha segnato la bellezza di diciasette gol in 21 partite disputate.

Questo weekend per la Juventus è stato caratterizzato dal punto di vista delle cessioni. I bianconeri, infatti, hann ceduto sia Kulusevski che Bentancur al Tottenham di Paratici e Conte. Se l’addio dell’ex Parma è già ufficiale, per quello dell’uruguiano mancano ancora alcuni dettagli da limare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Kulusevski saluta la Juventus: “Sono stato molto bene”

Il Tottenham ha preso Kulusevski dalla ‘Vecchia Signora’ per la cifra di 40 milioni di euro, mentre l’intesa per Bentancur è vicinissima ad essere raggiuntua sulla base di 25 milioni di euro. Il calciatore svedere è partito in serata per Londra dall’aeroporto di Torino-Caselle, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “Sono stato molto bene in questa squadra. Spero di tornare presto”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta l’affare: l’attaccante non si muove

L’avventura di Kulusevski alla Juventus è durata solo due stagioni, segnando nove gol in settantaquattro partite. Il giovane calciatore, preso dall’Atalanta nel 2020 per 35 milioni di euro, ha lasciato intravedere in maglia bianconera solo alcuni sprazzi del suo talento. Dopo le cessioni di Kulusevski e Bentancur, la ‘Vecchia Signora’ è pronta a portare sotto l’ombra della Mole sia Zakaria, atteso a Torino in serata, che Nandez.