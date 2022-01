“Forte come Adriano”: Serie A, il nuovo bomber infiamma i tifosi

É arrivato in Italia da poco, ma fioccano già i paragoni pesanti. Per l’ex centrocampista può essere il nuovo Adriano.

Adriano è un nome pesante. Al netto di una carriera sfortunata il paragone con l’ex bomber dell’Inter è un macigno per molti attaccanti, soprattutto se sei un suo connazionale che è appena arrivato in Serie A e deve ancora dimostrare tutto.

L’ex centrocampista di Inter e Fiorentina Zdravko Kuzmanovic è però sicuro, ed utilizza proprio l’attaccante che in passato a vestito le maglie viola e nerazzurra come paragone per Arthur Cabral, il nuovo acquisto della Fiorentina che ha il compito di far dimenticare Dusan Vlahovic.

“Cabral può avere tante pressioni alla Fiorentina perché è stato pagato molto.” ha dichiarato l’ex centrocampista ai microfoni di Radio Bruno. “E poi non dimentichiamoci che è qui per essere il dopo Vlahovic. Non deve perdere la testa. Per me potrebbe diventare forte come Adriano, ha una forza simile.”

Fiorentina, Cabral riuscirà a far dimenticare Vlahovic?

Prelevato dal Basilea per 14 milioni di euro Cabral avrà il difficile compito di far dimenticare Dusan Vlahovic appena passato alla Juve. Quel che è certo è che Cabral arriva a Firenze con delle ottime referenze. L’attaccante brasiliano infatti ha fatto vedere fin qui buone cose sia in Svizzera che in Europa.

Nel campionato elvetico Cabral prima del trasferimento viaggiava con medie importanti: 14 gol in 18 partite. Ma è in Europa che questa stagione ha fatto vedere il meglio di se. Tra qualificazione e fase a gironi di Conference League sono infatti 13 le marcature a fronte di 12 presenze. La media di più di un gol a partita.