“Riunione straordinaria”: la Serie A si prepara alla rivoluzione?

Potrebbe esserci una nuova rivoluzione nella Lega di Serie A, dopo le dimissioni dell’ormai ex presidente Paolo Dal Pino

La Serie A sta vivendo un momento molto dedicato della sua storia. Il Covid-19 ha sostanzialmente distrutto le casse delle big e non solo. A lungo si è discusso della posizione dei presidenti in merito alla situazione del calcio italiano. E anche dell’operato dei massimi dirigenti della Lega Serie A, in merito a cosa potessero portare di positivo, per migliorare il calcio italiano e tornare a renderlo quantomeno tra i primi due d’Europa.

Una situazione che, però, non si è mai verificata. Ecco perché l’ormai ex presidente Paolo Dal Pino ha ricevuto diverse critiche nel corso del suo mandato. Ex, sì, perché ha deciso di dimettersi in una situazione in cui la Serie A sta vivendo un periodo complicatissimo. E ha scelto di cambiare vita, trasferendosi negli Stati Uniti insieme alla famiglia. Sul sito della Lega Dal Pino aveva anche pubblicato una lettera.

Riunione straordinaria per il futuro della Serie A

Secondo quanto riferito da Sky Sport, è prevista una riunione straordinaria nella Lega di Serie A per eleggere il nuovo presidente. L’assemblea elettiva dovrebbe svolgersi lunedì 7 febbraio. Intanto, Dal Pino ha speso parole importanti per il presidente della FIGC Gravina: “Un gentiluomo, che ama il calcio e con cui ho condiviso due anni di battaglie per cercare di rilanciare il calcio italiano”.

Intanto, bisognerà capire anche cosa succederà con la polemica legata ai possibili ristori che il Governo dovrebbe dare al calcio. L’idea dei club sarebbe ricevere dei contributi per rientrare delle perdite legate alla pandemia.