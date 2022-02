“Se perde è finita”: Ventura, l’ultima sentenza gela i suoi ex tifosi

Giampiero Ventura non ha dubbi. L’ex commissario tecnico dell’Italia ha commentato la situazione di una delle sue ex squadre in Serie A.

La Serie A è ormai entrata nel vivo, e d qui ai prossimi due mesi i club si giocheranno una fetta consistente della stagione. Nella parti alte della classifica ci sono i quattro posti Champions (oltre allo Scudetto, chiaramente) che rappresentano obiettivi primari per almeno cinque club. Uno, insomma, rimarrà fuori. Poi c’è la corsa larga all’Europa, con la Roma e la Lazio dirette interessante, senza dimenticare la Fiorentina che spinge da dietro e che continuerà a farlo anche senza Vlahovic.

Nelle retrovie, invece, la corsa salvezza si fa sempre più complicata per alcune squadre. Sampdoria e Venezia al momento sono fuori dalla zona rossa, ma i pochi di distacco rispetto alla terzultima sono pochissimi. Ecco perchè quest’ultima, il Cagliari spera di tenere viva la situazione anche nelle prossime. Ha molto da recuperare il Genoa, ma ancora di più il fanalino di coda Salernitana (che ha una partita in meno). E proprio sui campani è arrivata una “sentenza” molto precisa.

Giampiero Ventura non ha dubbi: “La Salernitana può salvarsi, ma…”

Uno che conosce bene la piazza di Salerno è senza dubbio Giampiero Ventura, che proprio lì ha allenato nella sua ultima esperienza lavorativa 2019/20. Da lì null’altro, in attesa di capire quale sarà il prossimo step per l’ex allenatore della nazionale. E proprio lui è stato interpellato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ sulla situazione della squadra di Colantuono.

“Genoa e Salernitana sono profondamente diverse dopo il mercato ma poi va tutto verificato sul campo. Fare mercato non porta punti. Comunque tutto è ancora possibile per tutti. La Salernitana? Può farcela ma dipende molto da lunedì: se batte lo Spezia è in corsa, se perde è finita“, ha dichiarato in maniera lapidaria l’ex commissario tecnico della nazionale italiana alla rosea.