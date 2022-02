“E’ rimasto a…”: Donnarumma-Navas, brutta notizia per i tifosi

Potrebbe esserci una svolta su chi giocherà domani tra Donnarumma e Navas nel match tra il Lille ed il PSG.

Dopo l’eliminazione sorprendente dalla Coppa di Francia patita in settimana contro il Nizza ai rigori, Il PSG domani sera giocherà contro il Lille nel big match della ventitreesima giornata della Ligue 1. Sfida difficile per i parigini, visto che sfideranno in trasferta i campioni in carica di Francia.

La squadra di Pochettino ha dieci punti di vantaggio rispetto al Marsiglia secondo, che ieri ha travolto l’Angers per 5-2 con la tripletta di Milik e le reti di Gerson e Cengiz Under. Il Lille non è quello dell’anno scorso, ma i parigini sicuramente non sottovaluteranno una partita che potrebbe trasformarsi in una trappola.

Nel PSG domani serà non ci sarà Sergio Ramos, alle prese con un ennesimo infortunio, mentre dovrebbe ritornare dal primo minuto Lionel Messi. Per quanto riguarda il solito dubbio di Pochettino, ovvero da chi inserire in porta tra Navas e Donnarumma, è arrivata da pochi minuti una notizia che facilterà la scelta del tecnico argentino.

PSG, Navas non si è allenato in giornata: Donnarumma titolare con il Lille

Come quanto riportato da ‘Hadrien Grenier’, infatti, Navas non ha partecipato all’allenamento individuale di oggi. L’estremo difensore è rimasto a casa dopo il viaggio intercontinentale per ritornare in Francia dal Costa Rica, dove ha giocato con la sua Nazionale per qualificarsi al prossimo Mondiale in Qatar.

Dopo questo mancato allenamento da parte di Navas, Donnarumma partirà quasi sicuramente titolare contro il Lille. E’ noto a tutti il continuo avvicendamento in porta tra i due calciatori del PSG in questa prima parte di stagione. Il portiere italiano domani avrà un’altra occasione per convincere Pochettino a schierarlo titolare con continuità.