Alle 12.30 spazio al lunch match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo l’Atalanta ed il Cagliari.

Dopo la sosta per le nazionali, dove i club hanno anche potuto concludere la sessione di mercato concentrandosi sul modo con cui rinforzare le proprie squadre, è tempo di tornare in campo. Ieri è toccato al derby di Milano, con il Milan di Pioli che ha steso l’Inter soltanto nella fase finale della partita, portando a casa un risultato sorprendente. Senza dimenticare la vittoria serale della Lazio contro la Fiorentina, ed il pareggio con polemiche tra Roma e Genoa.

Oggi tocca all’Atalanta di Gasperini dimostrare di poter continuare senza problemi la corsa per la vetta della classifica. La Dea ha bisogno di punti, soprattutto per non perdere terreno e restare incollata ai primi quattro posti. L’obiettivo Champions vede diverse pretendenti, proprio per questo servirà grande concentrazione.

Di fronte c’è un Cagliari che lotta per un obiettivo del tutto diverso. La salvezza, infatti, rappresenta la meta per la squadra di Mazzarri. Servono punti, ed anche tanti. I sardi dovranno fare di tutto per portare risultati a casa anche contro squadra complesse come la stessa Atalanta.

Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Palomino, Djimsiti, Pezzella; Koopmeiners, Freuler; Pessina, Pasalic, Malinovskyi; Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi, Maehle, Boga, De Roon, Mihaila, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Lovato, Goldaniga, Obert; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert, Lykogiannis; Marin; Pereiro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Baselli, Gagliano, Luvumbo, Ceppitelli, Desogus, Kourfalidis, Iovu, Carboni. Allenatore: Walter Mazzarri