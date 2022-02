“Sono convinto che…”: Juve, la sentenza di Cassano fa infuriare i tifosi

La Juventus si è rilanciata con la vittoria sul Verona e la sconfitta dell’Atalanta contro il Cagliari ma c’è chi dubita ancora dei bianconeri

La vittoria con l’Hellas Verona siglata con le marcature dei due nuovi acquisti Dusan Vlahovic e Denis Zakaria ha consentito alla Juventus di conquistare momentaneamente il quarto posto a discapito dell’Atalanta, che ha una partita in meno.

La squadra di Max Allegri non gode ancora della fiducia di tutti nella corsa alla Champions League. Anzi, Antonio Cassano a riguardo è sembrato ancora piuttosto scettico. L’ex attaccante barese ha bocciato la formazione bianconera.

Juventus, Cassano boccia la Juventus: “Col Villarreal gara spartiacque, per me non andrà in Champions”

‘FantAntonio’ ha commentato il momento della Juventus alla ‘Bobo Tv’, attraverso cui da ormai da diverso tempo esprime il suo pensiero. Le sue parole fanno spesso discutere e lasciano in eredità vari titoli. Non è andata diversamente neppure questa volta.

“Continuo ad essere convinto che la Juventus non arriverà tra le prime quattro. Lo dico per il modo in cui continua a giocare. La squadra di Allegri gioca male e non basteranno Vlahovic e Zakaria a cambiare le cose perché non posso pensare che una rondine fa primavera”, ha detto Cassano, che ha poi aggiunto: “La Juventus ha la squadra più forte, l’undici migliore della Serie A ma lo spartiacque sarà costituito dal match con il Villarreal. Se dovesse uscire dalla competizione contro gli spagnoli, non arriverà tra le prime quattro”.

Domenica, intanto, il faccia a faccia con l’Atalanta passa attraverso uno snodo molto importante. Le due formazioni si affronteranno a Bergamo in un match che metterà in palio punti dal peso specifico doppio.

Prima saranno impegnate entrambe in Coppa Italia. Entrambe scenderanno in campo giovedì: i nerazzurri contro la Fiorentina mentre i bianconeri con il Sassuolo.