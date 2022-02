“Tutti danno la colpa a me, ma…”: Donnarumma, che frecciata al Milan

Nel corso di una lunga intervista Gianluigi Donnarumma ha svelato un curioso retroscena relativo alla fine del suo rapporto con il Milan.

Il suo trasferimento al PSG la scorsa estate è stato ovviamente uno dei più chiacchierati nel calcio mondiale. Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia vincitrice di EURO 2020 e miglior giocatore della competizione, abbandonava il Milan, il club in cui era cresciuto e di cui era diventato capitano. A parametro zero, per giunta. Per i tifosi e buona parte dell’opinione pubblica un vero e proprio tradimento.

A distanza di mesi il Milan è reduce dal derby vinto con l’Inter, che ha riaperto il campionato e dove ha brillato la stella dell’erede di Donnarumma, Mike Maignan. Il portiere azzurro invece si concentra sul presente al PSG, sull’imminente sfida in Champions contro il Real Madrid e sui prossimi playoff che diranno se l’Italia andrà o meno ai Mondiali in Qatar.

Ma durante una lunga e interessante intervista concessa alla Gazzetta dello Sport il Milan torna inevitabilmente nei pensieri di Gigio. Che tifa ancora il Diavolo e ha esultato dopo la vittoria nel derby. E a precisa domanda sulle modalità con cui si è consumato l’addio con il club risponde svelando un retroscena.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Donnarumma: “L’ultima telefonata con il Milan”

Donnarumma ammette che lasciare il Milan non è stato facile, vista la riconoscenza che provava per il club che lo ha fatto crescere come uomo e come calciatore.

“Milano è sempre stata come casa mia, poi tutti sanno come sono andate le cose. E magari danno la colpa a me, e non prendono in considerazione ciò che è successo dall’altra parte. In sintesi, l’ultima telefonata che ho ricevuto dal club è stata quella in cui mi comunicavano che avevano preso un nuovo portiere. È così che è finita.”

LEGGI ANCHE>>>Arthur, Rabiot o Locatelli: ora Allegri stravolge la Juve

Un finale amaro per una lunga storia d’amore, un sentimento che però per Donnarumma non si è concluso con il trasferimento al PSG: “Seguo la squadra, Maignan mi ha fatto un’ottima impressione, sono contento per la grandissima stagione che stanno facendo tutti. Ho gioito per il derby vinto, continuo a seguire da tifoso.”