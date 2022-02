Cagliari, Mazzarri pronto al crocevia: due nomi tengono sulle spine i sardi

Mancano pochi giorni alla sfida tra Empoli-Cagliari, match che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli uomini di Mazzarri ai fini della lotta salvezza. Gli isolani proveranno a bissare il recente successo contro l’Atalanta

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, il Cagliari è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di portare a casa un risultato positivo anche in occasione del match contro l’Empoli. Mazzarri dovrà fare i conti con il recente infortunio di Pavoletti, il quale sarà valutato nei prossimi giorni.

Il tecnico dei rossoblù, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora una volta al 3-5-2 con il ritorno di Joao Pedro dal primo minuto, con al suo fianco la possibile conferma di Pereiro, pronto a confermare il suo ottimo rendimento dopo la doppietta contro l’Atalanta.

Per quel che riguarda Pavoletti, a prescindere dal suo recupero in vista della 25^ giornata, non è escluso che Mazzarri possa comunque decidere di puntare su Pereiro dal primo minuto. Verso la panchina Keita Balde, reduce dagli impegni in Coppa d’Africa.

Empoli-Cagliari, la probabile formazione dei rossoblù: chance per Baselli

Non solo Pereiro, Mazzarri potrebbe confermare anche Baselli dal primo minuto. L’ex centrocampista del Torino ha impattato in maniera decisa nell’ultima sfida contro l’Atalanta di Gasperini e non è escluso che il tecnico del Cagliari decida di affidargli le chiavi del centrocampo nella sfida contro l’Empoli. Baselli, quindi, potrebbe essere preferito a Deiola e potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli S, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Goldaniga, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri