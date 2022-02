“Allenatore in bilico, c’è il sostituto”: Serie A, pronto il ribaltone

Momento cruciale della stagione per molte squadre di Serie A. Traballa una delle panchine nella parte bassa della classifica.

La stagione è entrata in una fase molto importante, dove ogni punto rappresenta un tassello fondamentale per raggiungere i propri obiettivi. Da qui la necessità di mettere a segno risultati positivi, o magari invertire un trend negativo nel quale ci si è impelagati. Nella parte bassa della classifica ci sono diverse squadre che hanno bisogno di una vera e propria svolta.

La Salernitana è stata una delle squadre più attive (se non la più attiva) in sede di calciomercato invernale. Tantissimi arrivi, un lavoro importante di Walter Sabatini per cercare di costruire una squadra in grado di centrare la salvezza. La stagione è ancora lunga, mancano tante partite, ma serve portare a casa risultati fin da subito. Un punto nelle ultime tre partite è un bottino amaro, anche se tra queste c’erano Lazio e Napoli di mezzo. E cosi si palesa un’ipotesi a sorpresa per le prossime ore.

Salernitana, Colantuono in bilico: Sabatini ha il sostituto

Il ruolo di Stefano Colantuono è in bilico. I risultati non hanno convinto la dirigenza e ne tanto meno la piazza. Il pareggio contro lo Spezia è l’ennesimo boccone amaro da digerire, in un momento dove ogni partita va affrontata al massimo delle proprie possibilità. Ecco perchè il club sta ragionando proprio sulla posizione dell’allenatore.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la prossima sfida contro il Genoa potrebbe essere decisiva per il futuro dell’attuale tecnico. In caso di sconfitta, il ribaltone in panchina potrebbe risultare l’unica soluzione possibile per nutrire ancora speranza di salvezza. Sabatini – si legge – avrebbe anche il sostituto: la Salernitana, infatti, in caso di addio a Colantuono punterebbe Fabio Liverani per il prosieguo della stagione.