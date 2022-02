“Il bomber sta tornando”: Serie A, la notizia fa impazzire i fantallenatori

A breve si rivedrà sui campi della Serie A un attaccante assente da ormai diverse settimane: imminente il suo rientro.

Il Torino prova a rialzare la testa dopo l’inattesa sconfitta patita per mano dell’Udinese domenica. Un passo falso che ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi dei granata, nelle ultime uscite avevano battuto la Fiorentina e la Sampdoria e pareggiato con il Sassuolo. Ora l’attenzione è rivolta al prossimo incontro, che vedrà i granata affrontare il Venezia terzultimo in classifica.

Nell’occasione il tecnico Ivan Juric spera di ritrovare Andrea Belotti il quale, nei giorni scorsi, è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni. L’ultima apparizione in campo risale al 28 novembre: poi, da quel momento, una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra rimediato lo ha obbligato a restare ai box.

Il percorso di recupero è andato avanti in maniera lenta ma ora il peggio sembra alle spalle. Il giocatore infatti sta meglio e, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, punta a rientrare nella lista dei convocati. Molto, in tal senso, dipenderà dai segnali che lancerà al proprio allenatore tra oggi e domani.

Serie A, imminente il rientro di Belotti

Contro i neroverdi potrebbe quindi andare in panchina e giocare magari uno spezzone di partita, così da prepararsi al meglio in vista del derby in programma il 18 febbraio. La sua stagione, fino a questo momento, è stata da dimenticare: appena 2 gol e un assist in 9 presenze in campionato e 14 gare saltate per infortunio. Belotti, al tempo stesso, sta riflettendo sul proprio futuro.

Il suo contratto scade a giugno e i vari incontri andati in scena in queste settimane non sono bastati per produrre la fumata bianca auspicata dai tifosi. Il presidente Urbano Cairo, dal canto suo, ha messo sul piatto un rinnovo da 4 milioni (tra parte fissa e bonus) che però non ha convinto del tutto l’attaccante. Il club a breve tornerà alla carica e spera di rivederlo quanto prima protagonista in campo.