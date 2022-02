“Non mi sembra un fenomeno…”: Inter, attacco ad Inzaghi e Handanovic

Alla vigilia della sfida-scudetto contro il Napoli esplode un nuovo caso all’Inter. L’agente attacca frontalmente Inzaghi e Handanovic.

Dopo la sconfitta rimediata nel derby, ci aveva pensato la vittoria ottenuta in Coppa Italia ai danni della Roma a far tornare il sereno in casa Inter. La quiete, però, è durata il tempo di qualche ora. Nell’ambiente nerazzurro, infatti, è nato un nuovo caso che rischia di minare la preparazione della squadra in vista della fondamentale big match di sabato contro il Napoli: una sfida che vale un pezzo di scudetto.

Ad alzare la voce, in particolare, è stato l’agente di Ionit Radu fin qui impiegato soltanto una volta dal tecnico Simone Inzaghi. Per il rumeno una presenza in Coppa Italia il 19 gennaio, nella partita che ha visto la squadra affrontare l’Empoli. Prima di quella data e dopo, soltanto una lunga serie di panchine. Una situazione divenuta insostenibile per il procuratore del giocatore, Oscar Damiani.

Il quale, attraverso un’intervista concessa a ‘Tuttosport’, ha voluto inviare uno specifico messaggio al club. “Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. All’Inter tutti gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto mostrare le proprie qualità, ma non è stato così. Nonostante contro l’Empoli avesse giocato bene, la società e Inzaghi hanno scelto Handanovic”.

L’agente, in seguito, ha attaccato frontalmente il portiere sloveno. “Handanovic vuol giocare sempre, da ex calciatore non lo capisco. Il suo mi pare un atteggiamento, tra virgolette, fuori dalla sportività. Credo che Radu abbia le capacità di giocare nell’Inter e in un grande club. Ci hanno puntato quando era ragazzo, offrendogli un contratto strepitoso. Non ora con i fatti, siamo allibiti”.

Inevitabile, considerando pure l’arrivo a luglio di André Onana, il divorzio al termine dell’attuale stagione. Damiani, dal canto suo, analizzerà attentamente le prossime mosse di Inzaghi (“non possiamo stare sempre zitti”) e già nei prossimi giorni si attiverà per trovare una sistemazione alternativa al proprio assistito.