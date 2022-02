Donnarumma, delusione in arrivo: l’annuncio non lascia più speranze

Tutto pronto per il fischio di inizio di PSG-Rennes, gara di Ligue 1. L’annuncio social delude i supporters di Donnarumma: finisce in panchina.

Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas continuano ad alternarsi tra i pali del Paris Saint-Germain. Il dualismo tra i due estremi difensori del club parigino proseguirà, con ogni probabilità, per il resto della stagione. Solo in estate, in vista della prossima stagione di Ligue 1 e dopo la chiusura del calciomercato estivo, si capirà chi avrà la meglio nelle gerarchie. Tutto dipenderà anche dal futuro di Mauricio Pochettino, tecnico dei francesi, il cui futuro potrebbe mutare alla fine del campionato.

L’allenatore dei francesi potrebbe cambiare squadra a fine stagione. A quel punto potrebbe cambiare anche il destino di Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. In ogni caso, però, lo scenario appena descritto non prenderà vita a breve. Nel frattempo Parigi si gode i suoi due portieri e l’allenatore ex Tottenham.

🚨🚨 Xavi Simons, Keylor Navas et Julian Draxler TITULAIRES contre Rennes ce soir ! @Tanziloic #PSGSRFC — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 11, 2022

Donnarumma in panchina contro il Rennes

Fari puntati per i parigini sul prossimo impegno di Ligue 1 contro il Rennes di Bruno Genesio. Alle ore 21:00, al Parco dei Principi, il via alla gara di campionato. Nonostante manchi circa un’ora alla gara mancano ancora le formazioni ufficiali della partita.

Loic Tanzi, giornalista di RMC Sport vicino alle vicende in casa PSG, ha anticipato alcune scelte di formazione di Pochettino, riportate sul proprio profilo Twitter dal collega Hadrien Grenier: “Xavi Simons, Keylor Navas e Julian Draxler titolari contro Rennes stasera”.

AGGIORNAMENTO 20:06 – Il PSG ha comunicato la formazione ufficiale. Confermata l’assenza tra i pali di Gigio Donnarumma.