“Dove vuole arrivare?”: Roma, caos dopo lo sfogo di Mourinho

Caos alla Roma: fanno ancora discutere gli attacchi lanciati da Mourinho ai giocatori dopo la sconfitta rimediata in Coppa Italia.

Un fulmine a ciel sereno. Bordate che nessuno si aspettava, destinate a lasciare scorie nell’ambiente che ora valuta il da farsi e in che modo reagire. Clima teso in casa Roma, dopo la sfuriata di José Mourinho al termine della partita persa per mano dell’Inter costata martedì l’eliminazione in Coppa Italia. Un obiettivo a cui teneva molto il tecnico, il quale negli spogliatoi è tornato ad attaccare senza mezzi termini i propri giocatori.

“L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto! Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in Serie C” le parole pronunciate alla presenza di tutti i componenti dello staff.

Parole dure, nette che hanno colto di sorpresa non soltanto la proprietà giallorossa ma anche numerosi addetti ai lavori. È il caso, ad esempio, del quotidiano ‘Il Messaggero’ che ha titolato il proprio approfondimento “José Spaccattutto” domandandosi in seguito: “Dove vuole arrivare l’allenatore?”.

Roma nel caos dopo le parole di Mourinho

Le accuse lanciate da Mourinho hanno scosso la squadra ed “imbarazzato” la dirigenza, chiamata ora a mettere in atto l’antica (quanto complicata) arte della mediazione al fine di ricucire uno strappo grave. La stagione della Roma, fino a questo momento, è stata deludente ma il rischio in caso di tracollo è quello di buttare via un anno e vedere vanificati i tanti investimenti fatti dai Friedkin.

Resta quindi da vedere in che modo i giocatori proveranno a voltare pagina: domenica è in programma la sfida con il Sassuolo, che ieri ha messo in grande difficoltà la Juventus. Una sfida complicata quindi, che il club però non si può permettere di fallire se vuole continuare a cullare il sogno di una qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La piazza, intanto, è in ebollizione mentre Mourinho si prepara a rivoluzionare la rosa in estate.