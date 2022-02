Espanyol-Barcellona, un derby catalano nel segno dell’Uruguay

C’è grande attesa per il derby di Barcellona in questo weekend. Nelle due squadre si sfideranno anche due compagni di nazionale.

Domani sera si terrà nello stadio Cornellà-El Prat il tanto atteso derby di Barcellona, la sfida tra due compagini storiche del campionato spagnolo. Da un lato c’è una squadra come l’Espanyol, fuori dalla lotta per la salvezza, ma squadra ormai senza particolari obiettivi e dall’altra il ‘nuovo Barca’ di Xavi, squadra in netta crescita.

Da sempre questo è un derby che infiamma la Catalogna, una rivalità che dura negli anni e che vedrà quest’anno due inattesi protagonisti. Si affronteranno infatti in questo match i due centrali difensivi uruguaiani Leandro Cabrera e Ronald Araujo, rispettivamente di Espanyol e Barcellona.

Il primo si è contraddistinto negli anni per la propria solidità ed ormai una certezza nel campionato iberico, il secondo è uno dei giovani più interessanti del nuovo Barca, tra l’altro un ‘pupillo’ di Xavi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, Araujo sfida il più esperto Cabrera

Complice l’addio al ‘calcio che conta’ di Diego Godin sia Araujo che Cabrera sono ormai giocatori in pianta stabile nella nazionale di calcio uruguaiana. I due hanno tanto in comune, in primis la precocità con il quale entrambi sono arrivati in Europa.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Juve, doppia mossa a sorpresa di Allegri: le ultime novità

Araujo quest’anno non ha avuto continuità a causa di un infortunio, ma è titolare nelle scelte di Xavi e stesso discorso per Cabrera, calciatore fondamentale per la difesa dell’Espanyol. Compagni di nazionale e rocciosi difensori, per una notta Cabrera ed Araujo saranno solo grandi rivali.