Donnarumma sulle spine: PSG, rivelazione di Pochettino in conferenza

Donnarumma resta sulle spine. Il portiere della Nazionale italiana non ha il posto assicurato al PSG: rivelazione di Pochettino alla stampa.

Il Paris Saint-Germain vince contro il Rennes al Parco dei Principi grazie ad una rete di Mbappé a tempo quasi scaduto. Il PSG, però, è finito al centro della bufera. Mauricio Pochettino, Leonardo e la dirigenza tutta sono stati oggetti di una dura contestazione da parte dei tifosi che hanno esposto striscioni sugli spalti piuttosto eloquenti.

Frasi che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il tutto con il super big match di Champions League contro il Real Madrid alle porte. Contro la squadra di Carlo Ancelotti, i parigini non possono sbagliare. I supporters francesi, infatti, non accetteranno ulteriori passi falsi dopo la faraonica campagna acquisti di questa estate che ha portato in Ligue 1 talenti del calibro di Leo Messi, Gigio Donnarumma, Sergio Ramos e Wijnaldum.

PSG, Navas o Donnarumma? Pochettino non ha ancora scelto

Al centro dei dubbi di formazioni di Mauricio Pochettino, chiamato a scegliere il miglior undici per battere la corazzata spagnola in Champions, ci sono Keylor Navas e Gigio Donnarumma. I due portieri, in corsa per un posto da titolare, continuano la staffetta iniziata a settembre.

Contro il Rennes di Bruno Genesio, Donnarumma è rimasto a guardare in panchina. La scelta del tecnico, per sua stessa ammissione, non va letta nell’ottica di una decisione già presa per martedì sera. Non è certa, infatti, la presenza dell’ex Milan in campo dal primo minuto. Ad rivelarlo è stato lo stesso allenatore dei francesi che, in conferenza stampa, ha dichiarato quanto segue: “La mia scelta del portiere titolare per martedì? Courtois (ride, ndr). No, non lo so ancora chi giocherà dal primo minuto”. Donnarumma resta sulle spine, dunque. Il portiere della Nazionale italiana non ha ancora il posto assicurato.